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Військові зводять оборонні фортифікації на Чернігівщині

Оборонні рубежі зводять на всіх напрямках потенційного наступу ворога.

Військові зводять оборонні фортифікації на Чернігівщині
Фото: Оперативне командування "Північ"

Військові будують фортифікаційні споруди та нові оборонні рубежі на прикордонні Чернігівської області, повідомляють в оперативному командуванні "Північ". 

На відповідних напрямках будуються оборонні рубежі та створюється система інженерних загороджень. Зводять опорні пункти проміжної смуги оборони, будують бліндажі, які мають захистити українських бійців на позиціях.

Спорудження оборонних рубежів триває на всіх напрямках, звідки потенційно може прийти ворог.

Фото: Оперативне командування "Північ"

Так, у прикордонні, у Чернігівській області, створюється система інженерних загороджень і зводяться опорні пункти проміжних смуг оборони.

Військові працюють спільно з цивільними будівельками та інженерами. Запевняють, що уже наявні фортифікації зможуть значно уповільнити ворога, якщо той знову плануватиме наступ. 

Водночас роботи продовжуються щодня і нарощування оборонних рубежів збільшується щотижнево. 

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