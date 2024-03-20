Глава Rheinmetall запропонував створити для Європи аналог ізраїльського "Залізного купола"

Заява пролунала на тлі побоювань загрози континенту з боку Росії.

Генеральний директор найбільшого в Європі виробника боєприпасів Rheinmetall заявив, що лідерам ЄС слід розглянути можливість встановлення систем ППО малої дальності, подібних до ізраїльського "Залізного купола", повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Заява Арміна Паппергера пролунала на тлі того, що столиці ЄС збільшують військові витрати через зростання побоювань загрози Росії континенту і прагнуть усунути давні обмеження в існуючих системах оборони.

Паппергер сказав, що протиповітряна оборона ближньої дії – це "те, що вони хочуть створити в Європі", вказавши на один із аспектів ініціативи, що підтримується Берліном, "Європейський небесний щит".

"Я також вважаю, що це хороша ідея – мати європейське рішення, подібне до "Залізного купола", – сказав він Financial Times.

"Залізний купол" має дальність дії до 70 км і використовується Ізраїлем з 2011 року для перехоплення ракет малої дальності.

Аналітики назвали захист великих територій континентальної Європи аналогічною системою надуманою, але країни ЄС вклали кошти у низку технологій протиповітряної оборони.

Інший керівник європейського оборонного відомства заявив, що Європа вже має "всі можливості для створення повноцінних рівнів протиповітряної оборони".