Засуджених — на фронт. Новий законопроєкт
Засуджених — на фронт. Новий законопроєкт
Фермери у Польщі анонсували масштабні акції по території країни на 20 березня
Фермери у Польщі анонсували масштабні акції по території країни на 20 березня
Путін програє Буданову. І не тільки вибори
Путін програє Буданову. І не тільки вибори
Російська оборонка: брехня і цифри
Російська оборонка: брехня і цифри
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Помер екснардеп і колишній голова Луганської і Закарпатської ОДА Геннадій Москаль
Помер екснардеп і колишній голова Луганської і Закарпатської ОДА Геннадій Москаль
Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
​Білий прапор папства
​Білий прапор папства
ГоловнаСвіт

Глава Rheinmetall запропонував створити для Європи аналог ізраїльського "Залізного купола"

Заява пролунала на тлі побоювань загрози континенту з боку Росії.

Глава Rheinmetall запропонував створити для Європи аналог ізраїльського "Залізного купола"
Голова правління концерну Rheinmetall AG Армін Паппергер
Фото: ОПУ

Генеральний директор найбільшого в Європі виробника боєприпасів Rheinmetall заявив, що лідерам ЄС слід розглянути можливість встановлення систем ППО малої дальності, подібних до ізраїльського "Залізного купола", повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Заява Арміна Паппергера пролунала на тлі того, що столиці ЄС збільшують військові витрати через зростання побоювань загрози Росії континенту і прагнуть усунути давні обмеження в існуючих системах оборони.

Паппергер сказав, що протиповітряна оборона ближньої дії – це "те, що вони хочуть створити в Європі", вказавши на один із аспектів ініціативи, що підтримується Берліном, "Європейський небесний щит".

"Я також вважаю, що це хороша ідея – мати європейське рішення, подібне до "Залізного купола", – сказав він Financial Times.

"Залізний купол" має дальність дії до 70 км і використовується Ізраїлем з 2011 року для перехоплення ракет малої дальності.

Аналітики назвали захист великих територій континентальної Європи аналогічною системою надуманою, але країни ЄС вклали кошти у низку технологій протиповітряної оборони.

Інший керівник європейського оборонного відомства заявив, що Європа вже має "всі можливості для створення повноцінних рівнів протиповітряної оборони".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies