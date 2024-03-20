Путін програє Буданову. І не тільки вибори
Путін програє Буданову. І не тільки вибори
Фермери у Польщі анонсували масштабні акції по території країни на 20 березня
Фермери у Польщі анонсували масштабні акції по території країни на 20 березня
Навіть в умовах боротьби з російською агресією Україна залишається віддана справі подолання глобальної продовольчої кризи
Навіть в умовах боротьби з російською агресією Україна залишається віддана справі подолання глобальної продовольчої кризи
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Помер екснардеп і колишній голова Луганської і Закарпатської ОДА Геннадій Москаль
Помер екснардеп і колишній голова Луганської і Закарпатської ОДА Геннадій Москаль
​Білий прапор папства
​Білий прапор папства
Російська оборонка: брехня і цифри
Російська оборонка: брехня і цифри
Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
ГоловнаСвіт

Макрон оголосив антинаркотичну операцію на півдні Франції

Президент заявив, що 4 тисячі правоохоронців візьмуть участь у заходах щодо припинення контрабанди заборонених речовин у Марселі та його околицях.

Макрон оголосив антинаркотичну операцію на півдні Франції
Макрон у Марселі
Фото: DW

Президент Франції Емманюель Макрон у вівторок з неанонсованим візитом приїхав до Марселя. У південному місті глава держави оголосив про початок великої антинаркотичної операції.

Як пише Deutsche Welle, президент дав правоохоронцям завдання припинити контрабанду заборонених речовин, яка живить кримінальні банди. Участь у заходах мають взяти 4 тисяч поліціянтів, а в перший же день вдалося затримати 82 злочинців.

Марсель потерпає від банд, які контролюють райони другого за розміром міста Франції і влаштовують між собою війни, зокрема щодо наркотрафіку. У 2023 тут було вбито 49 людей. Вирішити кримінальну проблему мають до початку Олімпійських ігор, які прийматиме Париж. Частина змагань пройдуть у Марселі. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies