Макрон оголосив антинаркотичну операцію на півдні Франції

Президент заявив, що 4 тисячі правоохоронців візьмуть участь у заходах щодо припинення контрабанди заборонених речовин у Марселі та його околицях.

Президент Франції Емманюель Макрон у вівторок з неанонсованим візитом приїхав до Марселя. У південному місті глава держави оголосив про початок великої антинаркотичної операції.

Як пише Deutsche Welle, президент дав правоохоронцям завдання припинити контрабанду заборонених речовин, яка живить кримінальні банди. Участь у заходах мають взяти 4 тисяч поліціянтів, а в перший же день вдалося затримати 82 злочинців.

Марсель потерпає від банд, які контролюють райони другого за розміром міста Франції і влаштовують між собою війни, зокрема щодо наркотрафіку. У 2023 тут було вбито 49 людей. Вирішити кримінальну проблему мають до початку Олімпійських ігор, які прийматиме Париж. Частина змагань пройдуть у Марселі.