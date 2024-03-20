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Нетаньягу відкинув заклик Байдена відмовитись від операції в місті Рафах

Прем'єр Ізраїлю не бажає дослухатися до занепокоєнь Вашингтона щодо гуманітарної ситуації в Смузі Гази.

Нетаньягу відкинув заклик Байдена відмовитись від операції в місті Рафах
Біньямін Нетаньягу
Фото: EPA/UPG

На зустрічі із представниками парламенту прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що не збирається відмовлятися від планів проведення наземної операції на півдні Смуги Гази в районі міста Рафах.

Як пише Reuters, очільник уряду не дослухався до вмовлянь президента США Джо Байдена скасувати атаку на Рафах через гуманітарну катастрофу в регіоні. За словами Нетаньягу, він "чітко дав зрозуміти" президенту Сполучених Штатів, що остаточне знищення батальйонів ХАМАСу неможливе без наземних воєнних дій.

Розмова двох лідерів відбулася напередодні. Радник Білого дому Джейк Салліван озвучив позицію Вашингтона, який вважає наступ на Рафах "помилкою".

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр повідомила, що президент запросив ізраїльську делегацію до США, щоб обговорити доцільність проведення операції. Зустріч, найімовірніше, відбудеться на початку наступного тижня.

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