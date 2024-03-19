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Було щонайменше 10 випадків застосування росіянами ракет КНДР на полі бою, - Держдепартамент

Також Північна Корея надала РФ щонайменше 10 тисяч контейнерів зі зброєю.

Було щонайменше 10 випадків застосування росіянами ракет КНДР на полі бою, - Держдепартамент
Чон Пак
Фото: Голос Америки

Росія використовувала надані КНДР ракети проти України щонайменше 10 раз. 

Про це розповіла Чон Пак, високопосадовиця США, що займається питаннями КНДР в Держдепартаменті, повідомляє “Голос Америки”.

“Нас хвилює, що КНДР продає зброю Росії, щоб Росія здійснювала незаконний жорстокий напад на Україну, вбивала українців, руйнувала українську інфраструктуру та просто знищувала життя”, - зазначила Чон Пак.

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Вона додала, що Держдепартаменту відомо, що було щонайменше 10 000 контейнерів зі зброєю, які вирушили з КНДР до Росії. 

“Це дуже тривожна подія, коли постійний член Ради Безпеки ООН відкрито зневажає резолюції Ради Безпеки, які він підписав разом з рештою міжнародної спільноти, і що вони беруть участь у передачах зброї”, - зауважила посадовиця Держдепартаменту.

  • Попри власні спроможності виготовляти зброю і боєприпаси, росіяни змушені звертатися по допомогу до інших диктатур. Іран ще з першого року повномасштабної війни постачає окупантам ударні безпілотники, а КНДР у 2023 почала постачати боєприпаси. Українська розвідка повідомлень про постачання Іраном ракет не підтверджує.

  • Під час повномасштабної війни РФ проти України Північна Корея стала найбільшим постачальником озброєння росіянам. За даними керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, КНДР постачає Росії артилерію в обмін на ракетні технології. 

  • Станом на середину лютого Україні відомо щонайменше про 24 балістичні ракети північнокорейського виробництва, які росіяни випустили проти українців. 

  • ООН тим часом не знає, як їй перевірити факт доставки зброї з КНДР до Росії.

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