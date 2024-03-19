Було щонайменше 10 випадків застосування росіянами ракет КНДР на полі бою, - Держдепартамент

Також Північна Корея надала РФ щонайменше 10 тисяч контейнерів зі зброєю.

Росія використовувала надані КНДР ракети проти України щонайменше 10 раз.

Про це розповіла Чон Пак, високопосадовиця США, що займається питаннями КНДР в Держдепартаменті, повідомляє “Голос Америки”.

“Нас хвилює, що КНДР продає зброю Росії, щоб Росія здійснювала незаконний жорстокий напад на Україну, вбивала українців, руйнувала українську інфраструктуру та просто знищувала життя”, - зазначила Чон Пак.

Вона додала, що Держдепартаменту відомо, що було щонайменше 10 000 контейнерів зі зброєю, які вирушили з КНДР до Росії.

“Це дуже тривожна подія, коли постійний член Ради Безпеки ООН відкрито зневажає резолюції Ради Безпеки, які він підписав разом з рештою міжнародної спільноти, і що вони беруть участь у передачах зброї”, - зауважила посадовиця Держдепартаменту.