Мінфін розмістив облігації на суму понад 16,3 млрд гривень

ОВДП терміном на 2 роки принесли понад 4 млрд грн у держскарбницю.

Міністерство фінансів України 19 березня розмістило військові облігації на суму понад 16,3 млрд гривень в еквіваленті.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Так, за гривневі ОВДП на рік під 16,46% виручили понад 3 млрд грн. Облігації на 2 роки під 17,35% принесли державній скарбниці 4,1 млрд грн, а на 3,3 року під 18,3% - понад 3,3 млрд грн.

Фото: Мінфін Військові облігації

Також Мінфін виставив річні доларові ОВДП під 4,66% і виручив 150 млн дол.

"Купівля військових облігацій сприяє перемозі над російською агресією. Кожна інвестована на облігації гривня підтримує нашу армію та фінансову стабільність країни", - наголосили у міністерстві.