KFC та SavED об’єднались заради майбутнього українських дітей

Мережа ресторанів KFC Ukraine об'єднується з благодійним фондом SaveED, щоб підтримати програму з облаштування освітніх просторів для дітей на базі укриттів у закладах освіти на Дніпропетровщині, Миколаївщині та Харківщині.

Благодійна ініціатива стартувала першого березня і триватиме рік.

У рамках ініціативи заплановано зібрати 10,5 млн гривень — за цей кошт вдасться облаштувати повноцінні підземні сховища у 3 школах України. Облаштовувати укриття будуть за принципом build back better, який передбачає створення принципово нового, комфортного і безпечного освітнього простору, повідомляють у savED.

Представник KFC Ukraine: “Задача із зірочкою сьогодні не просто вправа з підручника для учнів з прифронтових регіонів. Складнощі навчального процесу, з якими вони стикаються, важчі за будь-які шкільні задачі та рівняння, бо мова йде про базову безпеку та доступність освіти. І якщо дітям доводиться проводити більшу частину дня в укриттях — наша мета облаштувати цей освітній простір за найвищими стандартами якості”.

Перша частина зібраних коштів буде витрачена на пілотне облаштування укриття за інноваційним принципом для однієї зі шкіл Миколаєва.

KFC передаватиме відсоток з кожного продажу однієї з обраних страв.

Також в ресторані можна придбати благодійний стікерпак, всі кошти з якого підуть на збір.

“Наша аудиторія досить позитивно відгукується на наші ініціативи. KFC робить збори з 2016 року, тому наші гості до цього звикли, у них є довіра до нашого бренду, тому що ми постійно звітуємо куди ми передали кошти, обираємо прозорі фонди.

Звітуємо в першу чергу нашим співробітникам, показуємо — яку добру справу ми зробили разом. Це надихає команду. Якщо подивитися на збори, які робить KFC (ми ними пишаємося) , з року в рік, незважаючи на різні складні обставини в країні, сума зборів постійно збільшується”. - говорять у KFC Ukraine

Партнери впевнені, що попри амбітну ціль українці встигли переконатись у силі будь-якого донату - тим паче, якщо мова йде про майбутнє дітей.

Анна Новосад, стратегічна директорка, співзасновниця savED: “росія прицільно нищить українську освіту: за даними МОН, станом на грудень 2023 року пошкоджено 3798 закладів освіти, зруйновано понад 365. Саме покоління українців, які зараз ходять до школи, отримує в спадок повоєнне відновлення України. І навіть під час війни дитинство не можна поставити на паузу, кожен втрачений шкільний рік без соціалізації та системного навчання вплине на розвиток наших майбутніх громадян. І поки основні зусилля українців направлені на допомогу війську, ми обрали популяризацію відновлення освіти, бо вона не може чекати – діти мають учитись уже сьогодні, щоб у нас усіх було завтра”.

KFC та savED пропонують долучитись до спільної мети - створити всі умови для того, щоб діти з прифронтових територій могли повернутися до школи знову, мали можливість навчатись в офлайн форматі та соціалізуватися.

Дізнатись більше про благодійний проєкт та перебіг його реалізації можна на сайті KFC

KFC

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Примітка:

KFC Ukraine - світова мережа закладів швидкого харчування, що працює в Україні за моделлю франчайзингу.

savED – міжнародний благодійний фонд, який відновлює доступ до освіти в громадах, що постраждали від війни рф проти України.