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В Україні створять ще два індустріальні парки

Вони запрацюють на Рівненщині та Львівщині.

В Україні створять ще два індустріальні парки
Засідання уряду
Фото: Кабмін

На засіданні 15 березня Кабінет Міністрів ухвалив рішення започаткувати ще два індустріальні парки в Україні.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Парки запрацюють на Рівненщині та Львівщині.

"Перший розташований у Рівненській області. Це індустріальний парк зі спеціалізацією на промислову переробку. Очікується створення 1400 робочих місць та інвестиції на суму більш ніж 1 млрд грн. Другий індустріальний парк буде на Львівщині. Спеціалізація так само переробна промисловість з особливим акцентом на меблевому виробництві. Інвестиції — більше 2 млрд грн. Очікується створення більш ніж 2 тисяч нових робочих місць", - розповів глава уряду.

Шмигаль додав, що у 2024 році в бюджеті заклали мільярд гривень для розвитку індустріальних парків.

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