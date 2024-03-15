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Кабмін встановив чисельність Держприкордонслужби після війни

Тепер рішення за депутатами Ради.

Кабмін встановив чисельність Держприкордонслужби після війни
Фото: ДПСУ

Уряд встановив чисельність Державної прикордонної служби після закінчення війни.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук..

Відповідно до пропозицій Кабміну, загальна чисельність відомства протягом року з дня припинення або скасування воєнного стану на території України становитиме до 75 000 осіб, зокрема, до 67 000 військовослужбовців.

Уряд схвалив законопроєкт «Про внесення зміни до пункту 1 розділу IX «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державну прикордонну службу України». Тепер документ мають розглянути депутати Верховної Ради.

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