Швеція передасть Україні 9 гідроциклів

Прапори НАТО та Швеції майорять біля міністерства закордонних справ Швеції під час візиту генерального секретаря Єнса Столтенбер

Уряд Швеції вирішив доручити Береговій охороні країни передати Україні водні мотоцикли.

Зазначається, що водні мотоцикли – це те, що користується попитом в Україні. Берегова охорона країни повідомила, що водні мотоцикли можна негайно передати Україні.

Раніне берегова охорона Швеції заявила, що Україні можуть подарувати водні мотоцикли, які використовуються для морського спостереження. Про це Берегова охорона повідомила у звіті про урядову місію з аналізу умов надання кораблів та іншого обладнання Україні.

Загалом безоплатна поставка складається з дев’яти водних мотоциклів, які можна передати одразу після їх деідентифікації та демонтажу спеціального обладнання.

Нещодавно Швеція приєдналася до чеської ініціативи щодо закупівлі снарядів для України. Уряд Швеції виділить 30 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів.

Раніше Швеція оголосила найбільший пакет допомоги Україні на 7,1 млрд шведських крон ($683 млн).