Швеція приєднується до чеської ініціативи щодо закупівлі снарядів для України

Швеція приєднається до чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України у третіх країн і виділяє на це 30 мільйонів євро.
Про це повідомляє посольство Швеції у Чехії.
"Нарешті ми можемо сказати офіційно: Швеція приєднується до чеської ініціативи щодо постачання Україні вкрай необхідних артилерійських боєприпасів", ідеться у повідомленні.
Також у посольстві додають, що уряд Швеції виділяє 30 мільйонів євро (приблизно 755 мільйонів чеських крон) на закупівлю боєприпасів.
- Нещодавно Швеція оголосила найбільший пакет допомоги Україні на 7,1 млрд шведських крон ($683 млн).