Швеція приєднується до чеської ініціативи щодо закупівлі снарядів для України

Уряд Швеції виділить 30 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів.

Швеція приєднається до чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України у третіх країн і виділяє на це 30 мільйонів євро.

Про це повідомляє посольство Швеції у Чехії.

"Нарешті ми можемо сказати офіційно: Швеція приєднується до чеської ініціативи щодо постачання Україні вкрай необхідних артилерійських боєприпасів", ідеться у повідомленні.

Також у посольстві додають, що уряд Швеції виділяє 30 мільйонів євро (приблизно 755 мільйонів чеських крон) на закупівлю боєприпасів.