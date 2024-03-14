“Золотий вік турецької авіації. Bayraktar AKINCI пройшов випробування зі стрільби надзвуковою ракетою ІHA-122”, – повідомили в компанії.

Про це йдеться у повідомленні компанії-виробника Baykar у соцмережі Х (Twitter).

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