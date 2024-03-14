Турецький ударний безпілотник Bayraktar AKINCI пройшов успішне випробовування із запуску надзвукової ракети ІHA-122.
Про це йдеться у повідомленні компанії-виробника Baykar у соцмережі Х (Twitter).
“Золотий вік турецької авіації. Bayraktar AKINCI пройшов випробування зі стрільби надзвуковою ракетою ІHA-122”, – повідомили в компанії.
Türk Havacılığının Altın Çağı 🥇— BAYKAR (@BaykarTech) March 13, 2024
Bayraktar #AKINCI ✈️🐳⚓️
İHA-122 Süpersonik Füze Atış Testi
🎯 Tam İsabet/ Bull’s Eye#BAYKAR 🤝 @ROKETSAN
IHA-122 Supersonic Missile Firing Test pic.twitter.com/Kj6g7Sc5Dh
- У грудні минулого року Bayraktar AKINCI вже проходив успішне випробовування зі стрільби надзвуковою ракетою UHA-122. Тоді він влучив в ціль на відстані 55 км.
- У лютому стало відомо, що компанія Baykar почала будівництво свого виробництва під Києвом. На заводі працюватимуть близько 500 людей, а потужність виробництва становитиме близько 120 одиниць на рік