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Байрактар успішно пройшов випробування із запуску надзвукової ракети

Безпілотник запустив надзвукову ракету ІHA-122.

Байрактар успішно пройшов випробування із запуску надзвукової ракети
Розвідувально-ударний БПЛА Bayraktar TB2 у польоті (фото ілюстративне)
Фото: facebook/Повернись живим

Турецький ударний безпілотник Bayraktar AKINCI пройшов успішне випробовування із запуску надзвукової ракети ІHA-122.

Про це йдеться у повідомленні компанії-виробника Baykar у соцмережі Х (Twitter).

“Золотий вік турецької авіації. Bayraktar AKINCI пройшов випробування зі стрільби надзвуковою ракетою ІHA-122”, – повідомили в компанії.

  • У грудні минулого року Bayraktar AKINCI вже проходив успішне випробовування зі стрільби надзвуковою ракетою UHA-122. Тоді він влучив в ціль на відстані 55 км.
  • У лютому стало відомо, що компанія Baykar почала будівництво свого виробництва під Києвом. На заводі працюватимуть близько 500 людей, а потужність виробництва становитиме близько 120 одиниць на рік
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