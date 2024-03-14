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Британія заборонить іноземним компаніям володіти друкованими ЗМІ

Законодавча ініціатива з'явилася після спроби інвестиційного фонду з ОАЕ взяти під контроль The Telegraph.

Британія заборонить іноземним компаніям володіти друкованими ЗМІ
The Daily Telegraph
Фото: BBC

Сполучене Королівство має намір жорсткіше регулювати власників ЗМІ: уряд Ріші Сунака розробив законопроєкт, який заборонить іноземним компаніям контролювати газети та журнали.

Як пише BBC, консерватори розробили документ на тлі спроб інвестиційного фонду із Об'єднаних Арабських Еміратів викупити одне з найвідоміших британських друкованих видань - The Daily Telegraph. 75% компанії належить Шейхові Мансуру - заступнику прем'єр-міністра ОАЕ, який відомий у світі перш за все як власник футбольного клубу "Манчестер Сіті".

Уряд Сунака вважає, що заборона "додасть захисту для вільної преси та не дозволить іноземним урядам втручатися у критично важливу й чутливу складову нації". Документ підтримала й опозиційна партія лейбористів.

 

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