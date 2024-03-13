​Наступного тижня Єврокомісія запропонує обмеження імпорту російського та білоруського зерна, - ЗМІ

Європейська комісія, ймовірно, представить пропозицію щодо обмежень на кількість імпорту зерна з Росії та Білорусі

Очікується, що наступного тижня Європейська комісія представить пропозицію щодо обмежень на кількість імпорту зерна з Росії та Білорусі.

Про це повідомляє RMF FM.

З посиланням на неназваного європейського дипломата видання повідомляє, що пропозиція Єврокомісії передбачатиме квоти на продовольчі товари з РФ і Білорусі.

Водночас, ЄС хоче уникнути повного ембарго, оскільки є побоювання глобального коливання цін, а також того, що це негативно вплине на бідні країни.

При цьому транзит продукції з Росії та Білорусі буде дозволений.

"Досі не існувало кількісних обмежень на імпорт зерна з Росії, в той час як такі обмеження існують для імпорту – українського. Таке рішення ставало дедалі важче підтримувати з морального та політичного погляду", – наголошує RMF FM.

В 2023 році до ЄС, за даними Євростату, було ввезено понад 1,5 млн тонн зерна. При цьому в 2022 році було ввезено 970 тис. тонн зерна.

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