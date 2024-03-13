​Наступного тижня Єврокомісія запропонує обмеження імпорту російського та білоруського зерна, - ЗМІ

Очікується, що наступного тижня Європейська комісія представить пропозицію щодо обмежень на кількість імпорту зерна з Росії та Білорусі.
Про це повідомляє RMF FM.
З посиланням на неназваного європейського дипломата видання повідомляє, що пропозиція Єврокомісії передбачатиме квоти на продовольчі товари з РФ і Білорусі.
Водночас, ЄС хоче уникнути повного ембарго, оскільки є побоювання глобального коливання цін, а також того, що це негативно вплине на бідні країни.
При цьому транзит продукції з Росії та Білорусі буде дозволений.
"Досі не існувало кількісних обмежень на імпорт зерна з Росії, в той час як такі обмеження існують для імпорту – українського. Таке рішення ставало дедалі важче підтримувати з морального та політичного погляду", – наголошує RMF FM.
В 2023 році до ЄС, за даними Євростату, було ввезено понад 1,5 млн тонн зерна. При цьому в 2022 році було ввезено 970 тис. тонн зерна.
Що відомо про імпорт російської агропродукції в ЄС
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За інформацією глави українського уряду Дениса Шмигаля, за 11 місяців 2023 року Росія продала в Європу агропродукції та продуктів харчування на 2,5 млрд євро. 5,1 млн тонн продовольства. За весь 2022 рік – 4,9 млн тонн.
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Латвія, яка заборонила імпорт російського зерна, вимагає ввести санкції проти російського експорту до ЄС на загальноєвропейському рівні, оскільки така продукція може бути замінена товарами з України.
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4 березня стало відомо, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск запропонував повністю заборонити імпорт російської та білоруської продукції до країн Євросоюзу. Туск звернуся до спікера Сейму з пропозицією резолюції, яка би закликала Європейську комісію запровадити повні санкції щодо російської та білоруської сільськогосподарської та харчової продукції.
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Тим часом останні уже 5 місяців Україна не продає своє зерно на польський ринок, зокрема, кукурудзу, насіння соняшника та ріпак. Через Польщу українське зерно їде тільки транзитом. Загалом через польський кордон сьогодні проходить лише 5% українського аграрного експорту основний маршрут — це «зерновий коридор» через Чорне море.
- Керівники МЗС України і Польщі обговорили постачання зброї Києву і вплив імпорту зерна з Росії на ринок ЄС.