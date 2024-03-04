Керівники МЗС України і Польщі обговорили постачання зброї Києву і вплив імпорту зерна з Росії на ринок ЄС

Міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба і Польщі Радослав Сікорський провели розмову щодо постачання зброї Києву і ситуацію з блокадою польсько-українського кордону.
Про це Кулеба написав на своїй сторінці у соцмережі Х.
За словами українського міністра, Сікорський розповів про підсумки своєї нещодавньої поїздки до США.
"Ми зосередилися на шляхах збільшення постачання зброї в Україну, приділивши особливу увагу артилерійським боєприпасам та протиповітряній обороні, щоб краще захистити наші війська від атак російської авіації та безпілотників", - повідомив Кулеба.
Міністр додав, що "вдячний Польщі за забезпечення безперебійної доставки військової та гуманітарної допомоги через кордон" і відзначив, що він із Сікорським "позитивно наголосили на взаємодії галузевих міністерств обох держав у пошуках вирішення ситуації на українсько-польському кордоні".
"Я також наголосив на важливості приділити більшу увагу дестабілізуючому впливу імпорту російського зерна на європейський ринок", - зазначив Кулеба.
Що відомо про імпорт російської агропродукції в ЄС
- За інформацією глави українського уряду Дениса Шмигаля, за 11 місяців 2023 року Росія продала в Європу агропродукції та продуктів харчування на 2,5 млрд євро. 5,1 млн тонн продовольства. За весь 2022 рік – 4,9 млн тонн.
- Латвія, яка заборонила імпорт російського зерна, вимагає ввести санкції проти російського експорту до ЄС на загальноєвропейському рівні, оскільки така продукція може бути замінена товарами з України.
- 4 березня стало відомо, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск запропонував повністю заборонити імпорт російської та білоруської продукції до країн Євросоюзу. Туск звернуся до спікера Сейму з пропозицією резолюції, яка би закликала Європейську комісію запровадити повні санкції щодо російської та білоруської сільськогосподарської та харчової продукції.
- Тим часом останні уже 5 місяців Україна не продає своє зерно на польський ринок, зокрема, кукурудзу, насіння соняшника та ріпак. Через Польщу українське зерно їде тільки транзитом. Загалом через польський кордон сьогодні проходить лише 5% українського аграрного експорту основний маршрут — це «зерновий коридор» через Чорне море.