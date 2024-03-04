Керівники МЗС України і Польщі обговорили постачання зброї Києву і вплив імпорту зерна з Росії на ринок ЄС

Також Сікорський розповів про підсумки своєї нещодавньої поїздки до США.

Міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба і Польщі Радослав Сікорський провели розмову щодо постачання зброї Києву і ситуацію з блокадою польсько-українського кордону.

Про це Кулеба написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

За словами українського міністра, Сікорський розповів про підсумки своєї нещодавньої поїздки до США.

"Ми зосередилися на шляхах збільшення постачання зброї в Україну, приділивши особливу увагу артилерійським боєприпасам та протиповітряній обороні, щоб краще захистити наші війська від атак російської авіації та безпілотників", - повідомив Кулеба.

Міністр додав, що "вдячний Польщі за забезпечення безперебійної доставки військової та гуманітарної допомоги через кордон" і відзначив, що він із Сікорським "позитивно наголосили на взаємодії галузевих міністерств обох держав у пошуках вирішення ситуації на українсько-польському кордоні".

"Я також наголосив на важливості приділити більшу увагу дестабілізуючому впливу імпорту російського зерна на європейський ринок", - зазначив Кулеба.

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