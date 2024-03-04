Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Ліга чемпіонів: бій за чвертьфінал
Ліга чемпіонів: бій за чвертьфінал
Шведські бойові катери для Чорного моря
Шведські бойові катери для Чорного моря
В Одесі під завалами шукали двох дітей. Вони не вижили (оновлено)
В Одесі під завалами шукали двох дітей. Вони не вижили (оновлено)
Що подивитися: 7 серіалів березня
Що подивитися: 7 серіалів березня
​Фіцо: Італія вирішила забрати зі Словаччини свою систему ППО
​Фіцо: Італія вирішила забрати зі Словаччини свою систему ППО
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
Польські фермери зрозуміли, що російські спецслужби використовують їх, — Мінекономіки
Польські фермери зрозуміли, що російські спецслужби використовують їх, — Мінекономіки
ГоловнаЕкономікаДержава

Керівники МЗС України і Польщі обговорили постачання зброї Києву і вплив імпорту зерна з Росії на ринок ЄС

Також Сікорський розповів про підсумки своєї нещодавньої поїздки до США. 

Керівники МЗС України і Польщі обговорили постачання зброї Києву і вплив імпорту зерна з Росії на ринок ЄС
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
Фото: Макс Требухов

Міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба і Польщі Радослав Сікорський провели розмову щодо постачання зброї Києву і ситуацію з блокадою польсько-українського кордону.

Про це Кулеба написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

За словами українського міністра, Сікорський розповів про підсумки своєї нещодавньої поїздки до США. 

"Ми зосередилися на шляхах збільшення постачання зброї в Україну, приділивши особливу увагу артилерійським боєприпасам та протиповітряній обороні, щоб краще захистити наші війська від атак російської авіації та безпілотників", - повідомив Кулеба.

Міністр додав, що "вдячний Польщі за забезпечення безперебійної доставки військової та гуманітарної допомоги через кордон" і відзначив, що він із Сікорським "позитивно наголосили на взаємодії галузевих міністерств обох держав у пошуках вирішення ситуації на українсько-польському кордоні".

"Я також наголосив на важливості приділити більшу увагу дестабілізуючому впливу імпорту російського зерна на європейський ринок", - зазначив Кулеба.

Що відомо про імпорт російської агропродукції в ЄС

  • За інформацією глави українського уряду Дениса Шмигаля, за 11 місяців 2023 року Росія продала в Європу агропродукції та продуктів харчування на 2,5 млрд євро. 5,1 млн тонн продовольства. За весь 2022 рік – 4,9 млн тонн.
  • Латвія, яка заборонила імпорт російського зерна, вимагає ввести санкції проти російського експорту до ЄС на загальноєвропейському рівні, оскільки така продукція може бути замінена товарами з України.
  • 4 березня стало відомо, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск запропонував повністю заборонити імпорт російської та білоруської продукції до країн Євросоюзу. Туск звернуся до спікера Сейму з пропозицією резолюції, яка би закликала Європейську комісію запровадити повні санкції щодо російської та білоруської сільськогосподарської та харчової продукції.
  • Тим часом останні уже 5 місяців Україна не продає своє зерно на польський ринок, зокрема, кукурудзу, насіння соняшника та ріпак. Через Польщу українське зерно їде тільки транзитом. Загалом через польський кордон сьогодні проходить лише 5% українського аграрного експорту основний маршрут — це «зерновий коридор» через Чорне море.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies