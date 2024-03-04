Шмигаль: є "повна готовність" використати прибуток від заморожених активів Росії на користь України

Допомога Україні від партнерів є важливим інструментом, але держава потребує передбачуваності і стабільності незалежно від часу і політичних коливань у світі. Цей рік є роком 74 виборів, а це "великий стрес" для партнерів і для нас. Тому конфіскація заморожених російських активів має стати надійним джерелом підтримки України і фінансування відновлення. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на річній пресконференції.

Наразі відомо про заморозку активів у еквіваленті $300 млрд. Стосовно використання цих коштів ведуть діалог.

"На щастя, цей діалог набагато більш прогресивний, більш оптимістичний, ніж це було рік тому. Сьогодні більшість партнерів підтримує ідею використання російських активів для відновлення України", – сказав він.

За словами прем'єра, є "повна готовність" використання доходів від заморожених активів Росії, але це лише перший крок.

"Нас цікавить конфіскація", – наголосив він.

Наразі йде робота над створенням міжнародної групи з питань конфіскації, щоб політичне бажання конфіскувати узгодити з юридичними можливостями. Окремо працюють із Бельгією, де сконцентрована найбільша сума – близько 200 млрд на рахунках єврокліру.

Уже є реєстр збитків і руйнувань з офісом у Страсбурзі, йде робота щодо створення міжнародної компенсаційної комісії та міжнародного компенсаційного фонду. Це інструмент, який використовуватимуть паралельно із політичним рішенням про конфіскацію. Всі конфісковані активи будуть акумульовані в фонді, а комісія ухвалюватиме рішення на основі реєстру збитків і руйнувань.