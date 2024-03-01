Наразі вона охопила чотири області на півдні України.

В Україні стартувала посівна кампанія.

Як зазначив на засіданні уряду 1 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль, після обстеження сільськогосподарських земель аграрії повертаються до роботи в усіх регіонах, зокрема в деокупованих громадах.

"Україна вже розпочала третю посівну за час повномасштабної війни. Завдяки теплій погоді така посівна іде в 4-х областях на Півдні", - сказав глава уряду.

Шмигаль додав, що до парламенту спрямовують законопроект про Державний аграрний реєстр, про який мова йде ще від 2022 року.

"Цей реєстр уже створено, але важливо унормувати його роботу окремим законом, а також розширити його функціонал. 115 тисяч користувачів зареєстровані в цьому реєстрі. Це простий і зрозумілий інструмент, через який держава допомагає українським аграріям", - розповів прем'єр.