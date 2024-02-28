Укрзалізниця сплатила в державний бюджет частину дивідендів за минулий рік

За підсумками діяльності у 2023 році Укрзалізниця перерахувала до державного бюджету частину дивідендів за минулий рік. Перевізник поповнив бюджет на 1,259 млрд гривень.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

“Це перший авансовий платіж, адже ще фіналізуємо консолідований звіт, який чітко визначить наш прибуток за підсумками роботи у 2023 році”, – зазначив голова правління АТ “Укрзалізниця” Євген Лященко.

В пресслужбі перевізника нагадали, що попри заплановані збитки Укрзалізниця 2023 рік закінчила з позитивним фінансовим результатом.

Згідно з рішенням Кабміну Укрзалізниця має відрахувати до бюджету 50% від прибутку за умови, що 30% прибутку компанії буде спрямовано на капітальні інвестиції, реконструкцію критичної залізничної інфраструктури та оновлення рухомого складу.