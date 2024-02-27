"Сінево" поскаржилася на арешт головного офісу і перешкоджання роботі. ДБР каже: перешкод в наданні медпослуг нема

Мережа лабораторій стверджує, що через арешт може повністю зупинитися їхня робота. Однак у ДБР запевняють, що слідчі дії на це не впливають.

Державне бюро розслідувань прокоментувало заяву мережі медичних лабораторій "Сінево" про арешт їхнього головного офісу.

В ДБР стверджують, що провадження стосується можливої незаконної передачі державного майна, і що його ведуть ще з 2022. Службовців одного з міністерств, Фонду держмайна і державного підприємства підозрюють у незаконному відчуженні майнового комплексу ДП.

Під час розслідування досліджували законність перереєстрації частини майнового комплексу третім особам. У 2022 слідчий суддя за клопотанням прокурора наклав арешт на ці приміщення. Арешт намагалися скасувати, однак суди залишали його чинним.

"Підкреслимо, що жодних слідчих дій відносно вказаного медичного підприємства, які б перешкоджали здійсненню його діяльності не проводилось і після накладення арешту на держмайно у 2022 році жодних перешкод у наданні медичних послуг не виникало та не виникає й сьогодні", – запевнили в ДБР.

"Сінево" ж називає арешт протиправним і вважає тиском на бізнес. Компанія стверджує, що через арешт їй доведеться припинити діяльність у арештованій будівлі, "що призведе до повної зупинки роботи мережі лабораторій Сінево в Україні".

Арештований офіс – це будівля в Києві за адресою пр-т Академіка Палладіна 46/2 (корп. 3), пише "Економічна правда". Провадження стосується виведення нерухомого майна з державної власності в 2016-2021 роках. Сінево каже, що міжнародна група, до складу якої вона входить, придбала цю будівлю ще в 2010 у фізичних осіб, тобто вона тоді нібито була в приватній власності, а не належала державі.