ДПСУ: У Польщі на шести пунктах пропуску заблоковано майже 2100 вантажівок

Станом на ранок 27 лютого на шести пунктах пропуску заблоковано на території Польщі в чергах близько 2100 вантажівок.

Про це в етері телемарафону повідомив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко.

Він додав, що страйкарі блокують наразі лиш вантажівки, інші категорії транспорту -ні.

"Були дні, коли вони масштабували свої дії на кілька годин, зокрема, і на легковики й автобуси. Ускладнювався рух через кордон на окремих напрямках, але загалом рух для цієї категорії вільний як в бік Польщі, так і тих хто слідує в бік нашої держави", - сказав Демченко.

Блокада триває на шести пунктах пропуску: "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Краківець" та "Шегині". Найбільше, за словами Демченка, навпроти пунктів пропуску "Краківець", "Рава-Руська" та "Ягодин".

"Польські фермери пропускають незначну кількість вантажівок як в бік України, так і в бік Польщі. Критично низькі показники фіксують на двох напрямках - "Шегині" (за 26 лютого тут кордон перетнуло близько 50 вантажівок в обох напрямках), "Ягодин" (в бік України проїхало майже 100 вантажівок при пропускній спроможності 1200-1400 авто в обох напрямках, в бік Польщі - жодної)", - додав речник ДПСУ.

Ситуація на кордоні з Польщею