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Шмигаль: єЧергу поширять на водіїв легкових авто

За допомогою цього сервісу транспортні засоби уже понад 800 тисяч разів перетнули кордон.

Шмигаль: єЧергу поширять на водіїв легкових авто
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль
Фото: Макс Требухов

Кабінет Міністрів вирішив масштабувати проєкт єЧерга.

Як повідомив на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль, нова постанова КМУ поширить електронну чергу на водіїв легкових авто.

"За допомогою цього сервісу транспортні засоби понад 800 тисяч разів перетнули кордон. Це зручно і пришвидшує весь процес. Плюс знімає питання зловживань", - сказав прем'єр.

Як запускали систему єЧерга:

  • Система електронної черги на кордоні для вантажівок дозволяє перевізникам попередньо записатись і приїхати на пункт пропуску у заздалегідь призначений час.
  • За час запуску єЧерги кордон за електронним записом перетнуло понад 40 тисяч автобусів та 725 тисяч вантажівок. 
  • Експеримент із електронною чергою на кордонах уряд запровадив наприкінці 2021 року.
  • Цю чергу для вантажівок вперше запустили 12 грудня 2022 року в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ», що на кордоні Польщею.
  • У серпні 2023 уряд розширив дію єЧерги на легкові авто й автобуси, які виконують пасажирські перевезення.
  • Раніше цього місяця послугу електронної черги для перетину кордону автобусами з 12 лютого поширили на всі пункти пропуску з країнами ЄС та Молдовою. Загалом, йдеться про 29 пунктів пропуску. 
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