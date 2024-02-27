Шмигаль: єЧергу поширять на водіїв легкових авто

Кабінет Міністрів вирішив масштабувати проєкт єЧерга.
Як повідомив на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль, нова постанова КМУ поширить електронну чергу на водіїв легкових авто.
"За допомогою цього сервісу транспортні засоби понад 800 тисяч разів перетнули кордон. Це зручно і пришвидшує весь процес. Плюс знімає питання зловживань", - сказав прем'єр.
Як запускали систему єЧерга:
- Система електронної черги на кордоні для вантажівок дозволяє перевізникам попередньо записатись і приїхати на пункт пропуску у заздалегідь призначений час.
- За час запуску єЧерги кордон за електронним записом перетнуло понад 40 тисяч автобусів та 725 тисяч вантажівок.
- Експеримент із електронною чергою на кордонах уряд запровадив наприкінці 2021 року.
- Цю чергу для вантажівок вперше запустили 12 грудня 2022 року в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ», що на кордоні Польщею.
- У серпні 2023 уряд розширив дію єЧерги на легкові авто й автобуси, які виконують пасажирські перевезення.
- Раніше цього місяця послугу електронної черги для перетину кордону автобусами з 12 лютого поширили на всі пункти пропуску з країнами ЄС та Молдовою. Загалом, йдеться про 29 пунктів пропуску.