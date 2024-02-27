Шмигаль: єЧергу поширять на водіїв легкових авто

За допомогою цього сервісу транспортні засоби уже понад 800 тисяч разів перетнули кордон.

Кабінет Міністрів вирішив масштабувати проєкт єЧерга.

Як повідомив на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль, нова постанова КМУ поширить електронну чергу на водіїв легкових авто.

"За допомогою цього сервісу транспортні засоби понад 800 тисяч разів перетнули кордон. Це зручно і пришвидшує весь процес. Плюс знімає питання зловживань", - сказав прем'єр.

Як запускали систему єЧерга: