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В Україні запрацює спільна платформа влади та бізнесу “Зроблено в Україні”, − Зеленський

Електронна версія майданчика запрацює вже наступного тижня.

В Україні запрацює спільна платформа влади та бізнесу “Зроблено в Україні”, − Зеленський
президент Володимир Зеленський
Фото: Макс Требухов

В Україні запрацює спільна платформа влади та бізнесу “Зроблено в Україні”, який стане майданчиком постійного прямого діалогу держави та наших підприємців.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на форумі “Зроблено в Україні”, передає кореспондент LB.ua.

“Ми маємо перемогти, і це питання виживання. А щоб Україна мала увесь необхідний ресурс для своєї перемоги, мають перемагати також українські товари, українські послуги, українські споживання та український експорт, тобто українські підприємці… Ця платформа «Зроблено в Україні» має стати майданчиком постійного прямого діалогу держави та наших підприємців”, − заявив глава держави. 

На спільному майданчику будуть представлені інтереси кожного, хто працює прозоро і заради України, тобто сплачує податки та не працює в Росії.

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“Малий бізнес так само цінний, як і великий бізнес. Підприємці кожної громади, підприємці кожної області України, кожної галузі нашої держави однаково заслуговують на повагу та підтримку”, − додав президент. 

Володимир Зеленський повідомив, що доручив Кабміну розробити практичні кроки для підтримки підприємців. 

“Я знаю, що вже розпочався діалог з багатьма питаннями, які хвилюють бізнес і в роботі платформи «Зроблено в Україні» братимуть участь усі необхідні представники виконавчої, законодавчої гілок державної влади. Ми маємо узгодити абсолютно сучасний моральний договір між суспільством та бізнесом, між державою та бізнесом”, − підкреслив український лідер. 

Водночас перша віцепрем'єр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що електронна версія майданчика “Зроблено в Україні” запрацює вже наступного тижня.

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