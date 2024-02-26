В Україні запрацює спільна платформа влади та бізнесу “Зроблено в Україні”, − Зеленський

В Україні запрацює спільна платформа влади та бізнесу “Зроблено в Україні”, який стане майданчиком постійного прямого діалогу держави та наших підприємців.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на форумі “Зроблено в Україні”, передає кореспондент LB.ua.

“Ми маємо перемогти, і це питання виживання. А щоб Україна мала увесь необхідний ресурс для своєї перемоги, мають перемагати також українські товари, українські послуги, українські споживання та український експорт, тобто українські підприємці… Ця платформа «Зроблено в Україні» має стати майданчиком постійного прямого діалогу держави та наших підприємців”, − заявив глава держави.

На спільному майданчику будуть представлені інтереси кожного, хто працює прозоро і заради України, тобто сплачує податки та не працює в Росії.

“Малий бізнес так само цінний, як і великий бізнес. Підприємці кожної громади, підприємці кожної області України, кожної галузі нашої держави однаково заслуговують на повагу та підтримку”, − додав президент.

Володимир Зеленський повідомив, що доручив Кабміну розробити практичні кроки для підтримки підприємців.

“Я знаю, що вже розпочався діалог з багатьма питаннями, які хвилюють бізнес і в роботі платформи «Зроблено в Україні» братимуть участь усі необхідні представники виконавчої, законодавчої гілок державної влади. Ми маємо узгодити абсолютно сучасний моральний договір між суспільством та бізнесом, між державою та бізнесом”, − підкреслив український лідер.

Водночас перша віцепрем'єр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що електронна версія майданчика “Зроблено в Україні” запрацює вже наступного тижня.