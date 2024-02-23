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НБУ ввів в обіг нову пам’ятну банкноту "Єдність рятує світ"

Її тираж обмежений, він становить 300 тис. штук.

НБУ ввів в обіг нову пам’ятну банкноту "Єдність рятує світ"
Нова пам’ятна банкнота "Єдність рятує світ"
Фото: Пресслужба НБУ

Сьогодні, 23 лютого, НБУ ввів в обіг пам’ятну банкноту "Єдність рятує світ". Це вже друга пам’ятна банкнота, яку НБУ випустив з початку повномасштабного російського вторгнення. 

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Банкнота присвячена незламності українського народу в боротьбі за свободу та європейські цінності, консолідації українського суспільства для захисту територіальної цілісності, а також єднанню демократичного світу перед обличчям російської агресії. 

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Пам’ятна банкнота "Єдність рятує світ" номіналом 50 гривень має серію ЄС з номерами 0000001–0300000 та підпис очільника НБУ. 

Ця банкнота є законним платіжним засобом. Її тираж обмежений, він становить 300 тис. штук (у сувенірній упаковці).

Пам’ятна банкнота "Єдність рятує світ" має дизайн, виконаний вертикально. Створили дизайн пам’ятної банкноти "Єдність рятує світ" художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.

  • В кінці 2022 року НБУ ввів в обіг нову пам’ятну банкноту номіналом 500 гривень, присвячену 300-річчю від дня народження Григорія Сковороди. Пам’ятна банкнота ззовні майже ідентична старій, але міститиме символіку до святкування ювілею Григорія Сковороди. На лицьовому боці купюри буде нанесений особливий малюнок з підписом “Світ Сковороди”, який змінюватиме колір під час зміни кута нахилу банкноти. Тираж нової банкноти – 50 000 штук.
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