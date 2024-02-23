Уряд вирішив відкрити новий пункт пропуску на кордоні з Угорщиною

Крім того, буде розширена робота ще одного пункт пропуску на кордоні з Угорщиною – “Лужанка – Берегшурань”.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що сьогодні, 23 лютого, уряд прийме рішення про відкриття нового пункту пропуску на кордоні з Угорщиною.

Це пункт пропуску “Велика Паладь – Надьгодош”. Він буде працювати для пасажирських автомобілів, і це допоможе зменшити черги та прискорить перетин кордону для наших громадян.

Крім того, урядовці домовилися, що буде розширена робота ще одного пункт пропуску на кордоні з Угорщиною – “Лужанка – Берегшурань”. Очікується, що тепер ним зможуть виїжджати порожні фури без обмежень по вазі, а також рухатися пасажирські та вантажні автомобілі з максимальною вагою до 7,5 тонн.

Тим часом ситуація на польському кордоні залишається складною. Зокрема, сьогодні у Польщі знову пошкодили український вантаж із агропродукцією. Цього разу поляки пошкодили ріпак, що мав їхати до Німеччини.