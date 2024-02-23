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Рада відправила на повторне читання законопроєкт про БЕБ, який розкритикували міжнародні партнери

За ухвалення в другому читанні не вистачило чотирьох голосів, тож парламент відправив на повторне друге читання. 

Рада відправила на повторне читання законопроєкт про БЕБ, який розкритикували міжнародні партнери
За ухвалення не вистачило голосів
Фото: Центр протидії корупції у Telegram

Верховна Рада відправила на повторне друге читання законопроєкт про удосконалення Бюро економічної безпеки (10439). Раніше цей документ розкритикували антикорупційні активісти та міжнародні партнери.

За повторне друге читання проголосували 232 народні депутати, повідомила нардепка Ірина Геращенко. Вона зазначила, що проєкт мав недосконалі засади формування конкурсної комісії для обрання керівника БЕБ.

"Відсутні вимоги щодо невідкладної переатестації працівників БЕБ. Відсутні положення щодо аналітичного спрямування в роботі оновленого БЕБ", – додала парламентарка. 

Центр протидії корупції писав, що законопроєкт у поточній редакції не передбачав прозорих конкурсів на керівні посади БЕБ та переатестації співробітників. 

"Міністр юстиції Денис Малюська, який відстоював урядовий законопроєкт, назвав недоцільною термінову переатестацію співробітників БЕБ. Мовляв, її провести можна тільки після закінчення війни", – ззаначили в ЦПК.

21 лютого щодо реформи БЕБ висловилися посли країн Group of 7. Вони озвучили голові парламенту, прем'єру та керівнику Офісу президента ключові вимоги, серед яких – прозорий відкритий конкурс на посаду нового директора Бюро. 

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