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Рада підтримала відновлення територіальної цілісності Інгушетії

Також парламент засудив злочини Російської Федерації проти інгушів.

Рада підтримала відновлення територіальної цілісності Інгушетії
Фото: rada.gov.ua

Верховна Рада визнає право інгуського народу на створення незалежної держави та відновлення територіальної цілісності Інгушетії та засуджує злочини Російської Федерації проти інгушів.

Парламент хвалив відповідну постанову № 10344, передає Украінформ із посиланням на нардепа Олексія Гончаренко.

У документі зазначається, що в 1944 році радянський тоталітарний режим протиправно ліквідував Чечено-Інгуську Автономну Радянську Соціалістичну Республіку, провів насильну масову депортацію інгушів за межі історичних етнічних кордонів інгуського народу, свавільно включив частину його національної території до інших адміністративно-територіальних одиниць СРСР та здійснював цілеспрямоване заселення земель Інгушетії представниками інших народів.

У зв’язку з цим Верховна Рада визнає право інгуського народу на самовизначення та створення незалежної суверенної національної держави.

Український парламент засуджує масову депортацію інгушів у 1944 році, розчленування національної території інгуського народу, руйнування інгуської національної ідентичності, масові вбивства інгушів у 1992 році, політичні репресії та інші злочини, здійснені правлячим режимом Російської Федерації з метою геноцидного знищення інгуської нації.

ВР підтримує прагнення інгушів до відновлення територіальної цілісності інгуського народу та збереження його національної ідентичності.

Голова Верховної Ради має надіслати цю постанову всім представникам міжнародного співтовариства і закликати їх ухвалити рішення на підтримку інгушського народу.

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