Зеленський зустрівся із дипломатами та представниками міжнародних організацій

Зеленський окреслив головні пріоритети для України на 2024 рік.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із главами іноземних представництв та міжнародних організацій, акредитованих в Україні.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Зеленський зазначив, що за два роки повномасштабної війни Україна з допомогою партнерів звільнила понад 50% окупованої російською армією території, виграла битву за Чорне море та забезпечила роботу «зернового коридору», домоглася зростання ВВП на 5%, захистила енергетику, зберегла роботу державних і соціальних інституцій, стабільність фінансового сектора, досягла політичного рішення про початок переговорів щодо вступу у Євросоюз, створює нову архітектуру безпекових гарантій на основі Вільнюської декларації G7, у межах якої вже підписано двосторонні угоди з Великою Британією, Німеччиною, Францією й триває підготовка інших.

"Усе це доводить спроможність України, силу нашого народу, дієвість нашої єдності – усіх форматів нашої взаємодії зі світом. Ми досягли й досягаємо своїх цілей. Мені здається, це головне", – наголосив глава держави.

Також Зеленський окреслив пріоритетні завдання для України на 2024 рік.

Першим безумовним пріоритетом, за словами Глави держави, залишається захист українців від російського терору.

"Ми надзвичайно вдячні кожній вашій державі, кожному лідеру, які надають Україні та нашим людям оборонну, макрофінансову та гуманітарну підтримку. Особливо я вдячний за програми довготривалої підтримки – і оборонної, і фінансової. Все це рятує тисячі й тисячі життів і реально наближає завершення війни", – заявив Володимир Зеленський.

Також президент згадав про запропоновану Україною Формулу миру, реалізація якої може виконати важливе гуманітарне завдання – повернути додому депортованих у Росію українських дітей і дорослих – полонених та політичних бранців.

"Кожен пункт Формули базується на принципах і нормах Статуту ООН, резолюцій Генеральної Асамблеї та базових міжнародних конвенцій. Формула миру здатна принести мир – справжній, чесний, справедливий і зрозумілий кожному народу", – наголосив Глава держави.

Ще одним завданням Зеленський назвав спільну з партнерами роботу над зміцненням оборонної співпраці та над посиленням тиску на Росію.

Він сказав, що чим швидше будуть конфісковані заморожені російські активи, то швидше РФ відчує справжню ціну агресії проти міжнародного права.

Під час зустрічі Посол Італійської Республіки П'єр Франческо Дзадзо зазначив, що Україна буде пріоритетом під час цьогорічного головування Італії в "Групі семи" (G7), та висловив повну підтримку всіх десяти пунктів Української формули миру.

"Ми й далі підтримуватимемо Україну в захисті її свободи, територіальної цілісності. Будемо координувати діяльність "Групи семи", щоб надавати всю необхідну підтримку: політичну, економічну, фінансову, військову, гуманітарну. Підтверджуємо наше зобов’язання посилювати санкції проти Росії стільки, скільки це буде потрібно, щоб досягти справедливого й тривалого миру", – сказав він.

Також запевнили у підтримці України посли Бразилії, Європейського Союзу, Сполучених Штатів та інші.