Зеленський вніс у Раду законопроєкт про демобілізацію строковиків

Наразі документ направлено на розгляд профільного комітету. Розглянути його в парламенті можуть уже завтра.

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроєкт щодо термінів строкової військової служби.

Законопроєкт № 11035 про внесення змін до глави ХІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» щодо строків строкової військової служби опублікований на сайті парламенту.

Зазначається, що наразі документ направлено на розгляд Комітету. Законопроєкт визначено президентом як невідкладний.

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що його мета - унормувати під час дії в Україні воєнного стану можливість звільнення в запас військовослужбовцям, які відслужили встановлені терміни строкової військової служби.

"Встановити, що при проведенні мобілізації, оголошеної указом президента України від 24 лютого 2022 року … військовослужбовці строкової військової служби, строк військової служби яких, встановлений частиною першою статті 23 цього Закону, закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені терміни відповідно до частини дев'ятої статті 23 цього закону як виняток із положень частини дев'ятої статті 23 цього Закону звільняються з військової служби у запас у строки, визначені указом президента України", – йдеться у законі.

Народний депутат Олексій Гончаренко стверджує, що законопроєкт можуть розглянути вже завтра, 23 лютого.

Що відбувається з законом про мобілізацію