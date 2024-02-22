Зеленський вніс у Раду законопроєкт про демобілізацію строковиків

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроєкт щодо термінів строкової військової служби.
Законопроєкт № 11035 про внесення змін до глави ХІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» щодо строків строкової військової служби опублікований на сайті парламенту.
Зазначається, що наразі документ направлено на розгляд Комітету. Законопроєкт визначено президентом як невідкладний.
У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що його мета - унормувати під час дії в Україні воєнного стану можливість звільнення в запас військовослужбовцям, які відслужили встановлені терміни строкової військової служби.
"Встановити, що при проведенні мобілізації, оголошеної указом президента України від 24 лютого 2022 року … військовослужбовці строкової військової служби, строк військової служби яких, встановлений частиною першою статті 23 цього Закону, закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені терміни відповідно до частини дев'ятої статті 23 цього закону як виняток із положень частини дев'ятої статті 23 цього Закону звільняються з військової служби у запас у строки, визначені указом президента України", – йдеться у законі.
Народний депутат Олексій Гончаренко стверджує, що законопроєкт можуть розглянути вже завтра, 23 лютого.
Що відбувається з законом про мобілізацію
- 7 лютого Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про мобілізацію. За проголосували 243 парламентарі. "Слуги народу" дали лише 178 голосів. До законопроєкту ще подаватимуть правки до другого читання.
- Профільний парламентський комітет почав розгляд нового законопроєкту щодо мобілізації ще 4 січня. На засіданні комітету вирішили прибрати норму, що дозволяла би відправляти повістки електронною поштою. Також було питання щодо призову людей із інвалідністю – Рада хоче, щоб, як і раніше, усі групи таких осіб не підлягали мобілізації.
- Нарешті 11 січня засідала погоджувальна рада, опісля голова фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія повідомив, що законопроєкт про мобілізацію повернули на доопрацювання Кабміну.
- Нову редакцію уряд надав лише 30 січня. Документ передбачив підставу для звільнення з військової служби через 36 місяців після мобілізації, але це лише підстава, а згоду на звільнення має давати Ставка верховного головнокомандувача. Строкову службу вирішили скасувати, але хочуть запровадити обов'язкову військову підготовку. Більше про це – у матеріалі LB.ua "Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2".
- 8 лютого Арахамія заявив, що суперечливі норми в законі про мобілізацію будуть доопрацьовані до другого читання. Наразі вже в роботі три питання: щодо людей з інвалідністю і тих, хто за ними доглядає; щодо аспірантів, а також щодо блокування особистих рахунків громадян.