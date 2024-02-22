У МВС прокоментували законопроєкт про відеонагляд у публічних місцях

Міністерство запевняє, що система відеоспостереження вже діє, але її треба унормувати.

У МВС прокоментували зареєстрований у Верховній Раді законопроєкт про відеоспостереження. Заступник міністра Леонід Тимченко пояснив, що система відеонагляду в Україні була запроваджена ще до цього документу, і вона діє, а проєкт закону покликаний впровадити єдині технічні та функціональні вимоги до відеомоніторингу.

Також законопроєкт має забезпечити єдині правила інформаційного обміну між всіма суб'єктами, які будуть отримувати доступ до систем спостереження та інформації. Тимченко зазначив, що проєкт закону унеможливить використання в містах камер відеоспостереження з програмним продуктом Росії.

"Цей законопроєкт – це те, чого не вистачало для того, щоб процес був унормований, а порядок був єдиний для всіх, хто використовує камери відеомоніторингу не тільки для фіксації, а також і для подальшого використання такої інформації", – запевнив він.

Відеоспостереження: що пропонує новий законопроєкт

Днями парламент зареєстрував законопроєкт "Про єдину систему відеомоніторингу стану публічної безпеки". У пояснювальній записці йдеться, що він має сприяти забезпеченню національної та державної безпеки, підвищенню загального рівня публічної безпеки і порядку, забезпеченню безпеки місць проживання та перебування громадян шляхом запровадження на базі органів державної влади та органів місцевого самоврядування у відповідності з єдиними функціональними і технологічними стандартами єдиної системи відеомоніторингу стану публічної безпеки. Очікується, що вона забезпечить моніторинг та сприятиме попередженню та ліквідації можливих загроз, а також контролю за усуненням наслідків надзвичайних ситуацій і правопорушень.

Законопроєкт передбачає унормування:

вимог до побудови та функціонування систем відеомоніторингу стану публічної безпеки центрального, регіонального та місцевого рівнів, відомчих систем відеомоніторингу підприємств, установ, організацій (незалежно від форм власності) та фізичних осіб, установлених у публічних місцях, порядок доступу до інформації, а також складу відеоданих, метаданих, аналітичних даних, відеоархівів, сигналів тривог, що створюються ними

забезпечення єдиних правил інформаційного обміну на державному, регіональному та місцевому рівнях між суб'єктами єдиної системи відеомоніторингу стану публічної безпеки через єдиний інформаційний простір з урахуванням розмежування прав доступу до інформації

захисту інформації, у тому числі персональних даних у системах відеомоніторингу стану публічної безпеки центрального, регіонального та місцевого рівнів та відомчих системах відеомоніторингу підприємств, установ організацій (незалежно від форм власності) та фізичних осіб, установлених у публічних місцях.

Згідно з законопроєктом, об'єктами відеомоніторингу є, серед іншого, публічні місця, об'єкти інфраструктури, до яких віднесли, зокрема, парки, сади, вулиці, дороги, парковки, будівлі органів влади, будівлі закладів освіти та охорони здоров'я.

На початку січня прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що в Україні створюють єдину платформу відеоспостереження. За його словами, метою створення платформи є захист українців від злочинності. До того "Схеми" оприлюднили розслідування про те, що відео з тисяч камер відеоспостереження, встановлених по всій Україні, за допомогою російського програмного забезпечення TRASSIR, перш ніж потрапити на телефон чи комп’ютер споживача, потрапляло на сервери в Москві, які належать компаніям, що мають зв’язки з ФСБ.

Йдеться про фірму "Диджитал Нетворк". Камери з цим російським софтом останні 20 років масово закуповували і встановлювали державні та приватні підприємства України. Серед них – ЧАЕС, Адміністрація морських портів, "Нова пошта", "Велика кишеня". Купували ці камери і пересічні українці для встановлення у своїх оселях.

Україна обмежила використання цієї російської технології лише 27 лютого 2022.