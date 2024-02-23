Росіяни випустили по Херсонщині 1716 снарядів, загинув цивільний

У місті Херсон через пошкодження контактної мережі призупинено рух тролейбусів.

Російська армія минулої доби здійснила 287 обстрілів Херсонської області. В результаті обстрілів загинула людина, ще двоє людей дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 287 обстрілів, випустивши 1716 снарядів, із застосуванням артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БпЛА. По місту Херсон ворог спрямував 27 снарядів", - написав він у фейсбуці.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, стільникову вежу у Бериславському районі, архівну установу та припортову інфраструктуру у Херсоні.

Крім того, в місті Херсон через пошкодження внаслідок обстрілів контактної мережі тимчасово призупинено рух тролейбусів. Про це повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Повідомляємо, що внаслідок ворожих обстрілів міста вночі було пошкоджено контактну мережу, через що тимчасово призупинено рух тролейбусного маршруту №12", - написав він у Telegram.

Фахівці КП "Херсонелектротранс" уже працюють над відновленням мережі.

Як повідомлялося, ввечері 22 лютого російська армія обстріляла Новотягинку, поранений 72-річний чоловік.