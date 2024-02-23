Інтерв'ю Зеленського Fox News: головні заяви

Американський телеканал Fox News у четвер показав в етері ексклюзивне інтерв'ю Президента України Володимира Зеленського журналістові Брету Баєру, записане під час візиту голови держави на передову.

Публікуємо головні заяви.

Про втрати ЗСУ порівняно з окупантами: "Десятки тисяч смертей. Співвідношення становить один до п'яти. На одного нашого солдата, який загинув у бою, припадає п'ять російських солдатів".

Про Путіна: "Він неадекватна особа, яка становить загрозу всьому світові. Він хоче знищити НАТО, це його мета. Війна завершиться тоді, коли світ зрозуміє, якою загрозою є Путін".

Про інтерв'ю Путіна Такеру Карлсону: "У мене немає часу слухати понад дві години цієї маячні, розмову із вбивцею".

Про контроль над Чорним морем: "У 2024 році ми продовжимо нашу успішну історію у Чорному морі. Я не буду вдаватися у деталі, але вони отримають кілька сюрпризів. Це дуже важливо".

Про фінансову допомогу від США: "Чи виживе Україна без підтримки Конгресу? Звичайно. Але не всі з нас. Ціна допомоги зараз менша, аніж якщо Путін досягне успіху в Україні".

Про Трампа: "Якби він приїхав в Україну, він би побачив все на власні очі і почув на власні вуха. Я радий вітати тут будь-кого з кандидатів в президенти, будь-кого, хто є лідером думок. Хочу, щоб вони побачили, що означає війна, хто почав цю війну. Не обов'язково їхати зі мною на фронт. Достатньо поспілкуватися з людьми".

Про вибори: "Ніхто не скасовував вибори. Закон говорить, що під час воєнного стану не можна проводити вибори. Це не якийсь закон, ухвалений при мені. Він був з самого початку. Я маю найбільшу підтримку людей. Якби вибори відбулися, то обрали б мене, тож не треба говорити, що я намагаюся втриматися при владі. Я б виграв вибори, якби вони відбулись".

Про замахи на життя: "Після п'ятого мені вже стало нецікаво. Були спроби, особливо на початку війни. Мені розповідала розвідка. Але зараз це не те, що мене хвилює".

Про деокупацію: "Важко деокупувати всі наші території у кордонах 1991 року лише військовим шляхом. Це дуже багато часу, це дуже довга війна, це загрожує втратою багатьох людей. Розумніше домогтися деокупації дипломатичним шляхом. Але для цього потрібно тиснути на полі бою, щоб мати сильні позиції. Путін боїться лише сили. Його позиції слабнуть, коли зростають їхні втрати. Нам потрібно показати росіянам, як багато вони втрачають, донести до них цю інформацію".

Про домовленості: "Я вірю лише у юридичні домовленості. Вірю у двосторонні безпекові угоди, які передбачають санкції та зброю. Вірю у те, що стати членом НАТО важливо для України заради її виживання. Але, чесно кажучи, вірю найбільше в те, що лише українські Збройні Сили здатні нас захистити".