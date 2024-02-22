Російська армія обстріляла Новотягинку на Херсонщині

Ввечері 22 лютого російська армія обстріляла Новотягинку Херсонської області.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
“Постраждав 72-річний чоловік, який знаходився на подвірʼї власної оселі”, - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що у чоловіка діагностували контузію, вибухову та черепно-мозкову травми, а також уламкове поранення плеча.
Потерпілого внаслідок удару росіян чоловіка доправили до медичного закладу.
- Росіяни обстріляли село на Херсонщині. Від обстрілу загорілась господарча споруда та легковий автомобіль.
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У Бериславі, що на Херсонщині, окупанти із дрона скинули вибухівку на 49-річного чоловіка. Зараз потерпілий перебуває у лікарні.
- Також сьогодні російські війська вбили чоловіка у селі Львове Бериславського району. Окупанти обстріляли населений пункт зранку. Один з “прильотів” – по житловому будинку. Травми, несумісні з життям, отримав місцевий житель, який перебував на подвірʼї. Загиблому було 59 років.