Російська армія обстріляла Новотягинку на Херсонщині

Ввечері 22 лютого російська армія обстріляла Новотягинку Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“Постраждав 72-річний чоловік, який знаходився на подвірʼї власної оселі”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що у чоловіка діагностували контузію, вибухову та черепно-мозкову травми, а також уламкове поранення плеча.

Потерпілого внаслідок удару росіян чоловіка доправили до медичного закладу.