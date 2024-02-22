З кожної придбаної колекціонерами пам’ятної медалі 65 євро буде направлено Дитячому реабілітаційному центру “Незламні діти”.

22 лютого 2024 року, з нагоди другої річниці з початку повномасштабної військової агресії РФ проти України, Італія випустила пам’ятну медаль “Два роки опору України”.

Про це повідомила пресслужба Посольства України в Італії.

Медаль випустив Поліграфічний Інститут та Державний монетний двір Італії разом з Італійською поштою.

Дизайн медалі розробили студенти Школи медальєрного мистецтва в Римі.

З кожної придбаної колекціонерами пам’ятної медалі 65 євро буде направлено Дитячому реабілітаційному центру “Незламні діти”. Центр працює в Шпиталі Св. Миколая у Львові і забезпечує фізичне та психологічне лікування травмованих війною дітей.