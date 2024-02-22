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Італія випустила пам’ятну медаль “Два роки опору України”

З кожної придбаної колекціонерами пам’ятної медалі 65 євро буде направлено Дитячому реабілітаційному центру “Незламні діти”. 

Італія випустила пам’ятну медаль “Два роки опору України”
Пам’ятна медаль “Два роки опору України”
Фото: Пресслужба Посольства України в Італії

22 лютого 2024 року, з нагоди другої річниці з початку повномасштабної військової агресії РФ проти України, Італія випустила пам’ятну медаль “Два роки опору України”.

Про це повідомила пресслужба Посольства України в Італії.

Медаль випустив Поліграфічний Інститут та Державний монетний двір Італії разом з Італійською поштою.

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Дизайн медалі розробили студенти Школи медальєрного мистецтва в Римі.

З кожної придбаної колекціонерами пам’ятної медалі 65 євро буде направлено Дитячому реабілітаційному центру “Незламні діти”. Центр працює в Шпиталі Св. Миколая у Львові і забезпечує фізичне та психологічне лікування травмованих війною дітей.

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