22 лютого 2024 року, з нагоди другої річниці з початку повномасштабної військової агресії РФ проти України, Італія випустила пам’ятну медаль “Два роки опору України”.
Про це повідомила пресслужба Посольства України в Італії.
Медаль випустив Поліграфічний Інститут та Державний монетний двір Італії разом з Італійською поштою.
Дизайн медалі розробили студенти Школи медальєрного мистецтва в Римі.
З кожної придбаної колекціонерами пам’ятної медалі 65 євро буде направлено Дитячому реабілітаційному центру “Незламні діти”. Центр працює в Шпиталі Св. Миколая у Львові і забезпечує фізичне та психологічне лікування травмованих війною дітей.