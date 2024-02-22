Міноборони Британії анонсувало передачу Україні ще 200 ракет Brimstone

У міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що нададуть Україні ще 200 ракет Brimstone. Також країна спільно із союзниками навчатиме ще 10 тисяч військових у першій половині 2024 року.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс під час засідання палати громад уряду, передає Суспільне.

"Сьогодні я можу оголосити про нову партію з 200 ракет Brimstone, як подальше посилення захисту України", – зауважив він.

Міністр додав, що ці ракети раніше допомагали українським військовим міняти перебіг подій на полі бою, а в одному випадку саме вони змусили російські війська відмовитися і відступити під час спроби переправи через річку. Проте міністр не уточнив, про яке саме форсування йдеться.

Крім того, за словами міністра, Велика Британія спільно із союзниками навчатиме додаткову кількість українських військових. Разом вони проведуть навчання ще 10 тисяч людей у першій половині 2024 року.

Що відомо про ракети Brimstone