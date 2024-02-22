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Данія оголосила про підписання безпекової угоди з Україною

Угода підписана на 10 років.

Данія оголосила про підписання безпекової угоди з Україною
Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен
Фото: EPA/UPG

Данія оголосила про підписання двосторонньої безпекової угоди з Україною, яка гарантує підтримку на наступні 10 років, передає Укрінформ.

“Угода передбачає, що майбутня військова і цивільна підтримка буде визначена в рамках двосторонньої політичної угоди на наступні 10 років”, – йдеться у заяві МЗС Данії.

Угода фінансуватиметься з Українського фонду, який наразі оцінюється в 10 млрд дол.

Також сьогодні Данія оголосила про пакет допомоги Україні на 247 млн доларів. Прем’єр-міністр країни заявила, що “час Україні не допомагає, на полі бою важлива лише дія”. Раніше Данія вирішила передати Україні всю свою артилерію. 

Тим часом Міноборони Данії заявило, що Україна отримає перші данські F-16 цього літа. Міністр оборони Данії зазначив, що важко встановити чіткий графік передачі винищувачів, оскільки це залежать від декількох умов.

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