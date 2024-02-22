Міноборони Данії заявило, що Україна отримає перші данські F-16 цього літа

Міністр оборони Данії зазначив, що важко встановити чіткий графік передачі винищувачів, оскільки це залежать від декількох умов.

Міністерство оборони Данії заявило, що Україна може розраховувати на отримання перших данських винищувачів F-16 цього літа. Рішення прийняте у межах міжнародної коаліції. Країна разом із Нідерландами та США координує тренування українців на F-16 і підготовку до передачі Україні перших винищувачів.

“Важко встановити чіткий графік передачі винищувачів F-16, тому що є кілька умов, які повинні бути виконані для того, щоб Україна могла використовувати подаровані літаки”, – сказав міністр оборони Троелс Лунд Пульсен.

Остаточна передача першого данського бойового літака F-16 залежить, серед іншого, від повної підготовки українських пілотів і необхідного українського допоміжного персоналу, а також від наявності необхідної логістики та інфраструктури в Україні. Для цього наполегливо працює міжнародна коаліція.

Данія очолює коаліцію разом з Нідерландами та США з моменту створення коаліції восени 2023 року.

Коаліція можливостей повітряних сил була сформована в рамках контактної групи з оборони України під керівництвом США і зосереджена на забезпеченні в Україні можливостей винищувачів F-16.

Нещодавно очільник НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна зможе використовувати F-16 для ударів по території Росії. Генсекретар НАТО підтвердив, що військові цілі за межами України є легітимними.