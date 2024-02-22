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Міноборони Данії заявило, що Україна отримає перші данські F-16 цього літа

Міністр оборони Данії зазначив, що важко встановити чіткий графік передачі винищувачів, оскільки це залежать від декількох умов.

Міноборони Данії заявило, що Україна отримає перші данські F-16 цього літа
Трольс Лунд Пульсен

Міністерство оборони Данії заявило, що Україна може розраховувати на отримання перших данських винищувачів F-16 цього літа. Рішення прийняте у межах міжнародної коаліції. Країна разом із Нідерландами та США координує тренування українців на F-16 і підготовку до передачі Україні перших винищувачів.

“Важко встановити чіткий графік передачі винищувачів F-16, тому що є кілька умов, які повинні бути виконані для того, щоб Україна могла використовувати подаровані літаки”, – сказав міністр оборони Троелс Лунд Пульсен.

Остаточна передача першого данського бойового літака F-16 залежить, серед іншого, від повної підготовки українських пілотів і необхідного українського допоміжного персоналу, а також від наявності необхідної логістики та інфраструктури в Україні. Для цього наполегливо працює міжнародна коаліція.

Данія очолює коаліцію разом з Нідерландами та США з моменту створення коаліції восени 2023 року.

Коаліція можливостей повітряних сил була сформована в рамках контактної групи з оборони України під керівництвом США і зосереджена на забезпеченні в Україні можливостей винищувачів F-16.

Нещодавно очільник НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна зможе використовувати F-16 для ударів по території Росії. Генсекретар НАТО підтвердив, що військові цілі за межами України є легітимними.

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