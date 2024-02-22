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Україна зможе використовувати F-16 для ударів по території Росії - Столтенберг

Генсекретар НАТО підтвердив, що військові цілі за межами України є легітимними. 

Україна зможе використовувати F-16 для ударів по території Росії - Столтенберг
Пілот F-16
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив в інтерв'ю "Радіо Свобода", що Україна матиме право використовувати винищувачі F-16 для знищення російських військових об'єктів - включно з тими, що розміщені за межами нашої держави. 

За його словами, Україна протистоїть агресивній війні, тож має право на самозахист, який робить військові цілі на території РФ легітимними.

Столтенберг також заявив, що усі союзники хотіли б надати Україні літаки якомога скоріше, але погодилися, що для посилення впливу F-16 на хід війни обов'язковою умовою є достатній рівень натренованості пілотів та хороша підготовка персоналу, який забезпечить технічну підтримку винищувачів. 

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