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Суд підтвердив заборону брати гроші за комунальні парковки у Києві

Антимонопольний комітет вважає, що комунальники при формуванні ціни скористалися відсутністю конкуренції на ринку.

Суд підтвердив заборону брати гроші за комунальні парковки у Києві
ілюстративне фото
Фото: КМДА

Шостий апеляціний адмінсуд Києва залишив у силі рішення Окружного адмінсуду щодо незаконності стягнення плати за паркування в столиці. Тариф у 35 гривень за годину визнали необґрунтованим.

Про вирок Феміди повідомив представник Антимонопольного комітету України Олексій Хмельницький. За його словами, ухвала суду скасовує розпорядження Київської міської військової адміністрацїі від 2022 про тарифи за паркування. Тож кияни мають право не сплачувати послуги на майданчиках, які належать місту.

Спеціальна колегія АМКУ ще раніше двічі оштрафувала підприємство "Київтранспарксервіс" за порушення конкурентного законодавства. Наглядовий орган дійшов висновку, що при встановленні вартості паркування у 35 гривень за годину для першої зони (центр міста) комунальники скористалися своїм монопольним становищем.

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