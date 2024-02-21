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Важливо зберегти інформаційну тишу, - Дмитро “Дипломат”

Сили оборони роблять свою справу, треба їх підтримувати.

Важливо зберегти інформаційну тишу, - Дмитро “Дипломат”
Офіцер управління 12 бригади “Азов” НГУ Дмитро “Дипломат”
Фото: Скріншот з відео

Зараз важливо зберегти інформаційну тишу.

На цьому наголосив офіцер управління 12 бригади “Азов” НГУ Дмитро “Дипломат” в ефірі проєкту “Про війну”. 

“Сили оборони роблять свою справу, вони роблять те, що потрібно, у Генерального штабу є свій план”, - зазначив Дмитро “Дипломат”.

Він додав, що підтягнуті одні з найкращих резервів, і вони роблять свою справу.

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До того ж командири бригад і батальонів достатньо досвідчені офіцери, які знають, що роблять.

Тому не треба розганяти зраду і підтримувати Сили оборони, наголосив офіцер управління 12 бригади “Азов” НГУ.

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  • Російські пропагандисти поширюють відеопровокацію із так званим "сином Сирського". 
  • Центр протидії дезінформації повідомив, що фіксує зростання повідомлень у соцмережах і медіа стосовно зведення оборонних рубежів, виділення коштів та закупівель для цих потреб.
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