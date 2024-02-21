Ворог намагався прорвати оборону ЗСУ на Мар'їнському та Авдіївському напрямках, — Генштаб

Триває сімсот двадцять восьма доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.

Противник і надалі продовжує вести загарбницьку війну. Незважаючи на значні втрати, не відмовляється від планів щодо повної окупації України, ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів. Ворог активно застосовує авіацію та квадрокоптери типу “FPV”, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки, ідеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Протягом доби відбулось 51 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 84 авіаційних удари, здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Мілове, Вільхуватка, Григорівка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Блешня, Грем’яч, Єліне Чернігівської області; Повівка, Волфине Сумської області; Ветеринарне, Красне, Лук’янці, Гатище Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив 2 спроби наступу біля Синьківки та Табаївки Харківської області. Завдав авіаційного удару в районі Петропавлівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 4 атаки поблизу Тернів та Виїмки Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах Макіївки, Білогорівки Луганської області та Лиману, Свято-Покровська, Сіверська Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське Луганської області та Терни, Торське, Серебрянка, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку силами оборони відбито атаку неподалік Кліщіївки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційного удару в районі Нью-Йорка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Оріхово-Василівка, Григорівка, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 12 атак ворога біля Степового, Ласточкиного, Первомайського, Невельського Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новопокровське, Новобахмутівка, Степове, Семенівка, Орлівка, Ласточкине Донецької області. Обстріляв з артилерії та мінометів близько 20 населених пунктів, серед них Бердичі, Семенівка, Сєверне, Нетайлове Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти 10 разів намагалися прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Красногорівка, Катеринівка, Антонівка, Парасковіївка, Костянтинівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем загарбників опинилися Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Парасковіївка.

На Новопавлівському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Урожайне та Старомайорське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Пречистівка, Золота Нива, Старомайорське, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 7 атак противника західніше Вербового та в районі Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Малинівка, Чарівне, Білогір’я, Новоданилівка, П’ятихатки Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 2 спроби штурму позицій наших військ. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Кринок та Чорнобаївки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Херсон, Кринки, Іванівка, Тягинка, Токарівка Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, 2 зенітно-ракетних комплексах противника. Також підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено черговий винищувач-бомбардувальник Су-34 та 3 розвідувальні БпЛА.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 5 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 2 складах паливно-мастильних матеріалів, 3 пунктах управління, 8 артилерійських засобах та 1 радіолокаційній станції противника.