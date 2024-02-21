Єрмак: Перемога Росії в Україні означатиме першу перемогу її коаліції диктаторів

Він наголосив, що російська окупація України зробить світ менш безпечним для Ізраїлю, країн Балтії і сил США за кордоном.

Якщо Росія здобуде перемогу у війні з Україною, то це означатиме перемогу коаліції диктаторів.

Таку думку в колонці для видання The Hill озвучив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

"Ми не знаємо, як довго ця війна триватиме, коли і як вона закінчиться. Але ми знаємо, що це не вибір між війною і миром, оскільки, якщо переможе агресор, миру не буде. Якщо Росія переможе Україну, то це буде не просто перемога російської диктатури, а перша перемога її коаліції диктаторів. І що переможці роблять із перемогою? Вони продовжують іти", - йдеться в публікації.

Єрмак наголосив, що "сьогоднішня загроза не менш реальна, ніж 1938 року".

"Росія за Путіна дала зрозуміти про своє бажання кинути виклик Заходу – спочатку вторгненням до Грузії у 2008 році, потім анексією Криму у 2014 році, а тепер війна проти України з 2022 року до теперішнього часу. І паралелей із Другою світовою війною багато. Поки нацисти об'єднували диктатури, сьогоднішня Російська Федерація об'єднала зусилля з Іраном та Північною Кореєю, які постачають їй безпілотники і ракети", - зазначив керівник ОПУ.

На думку глави Офісу Президента, те, що відбувається в Україні, не обмежиться Європою, а матиме довгострокові наслідки для США, їхніх союзників і партнерів у всьому світі. "Ми вже стали свідками жахливих нападів Ірану на Ізраїль через його довірену особу ХАМАС. Хоча дехто, можливо, забажає розділити ці дві атаки, оскільки вони відбуваються на різних військових театрах, це атаки спільного ворога, спрямовані проти національних інтересів США. Якщо США проігнорують ситуацію в Україні, наші спільні вороги, не вагаючись, піддадуть подальшому випробуванню рішучість демократії", - вважає Єрмак.

Він наголосив, що російська окупація України, якою поступляться США і Захід, зробить світ менш безпечним для Ізраїлю, країн Балтії і сил США за кордоном.

Єрмак підкреслив, що підтримка Штатами нашої держави вигідна і для американського бізнесу. "Це включає оборонний сектор США, який вже отримує вигоду від витрат США на військову продукцію, надану Україні, і створення української армії, яка готова стримувати ворогів Заходу від подальших атак", - зазначив глава ОПУ.

Що відбувається з допомогою США Україні