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​Посол США про допомогу Україні: "Плану Б" не існує, ми сконцентровані на "плані А"

Бріджит Брінк упевнена, що Конгрес схвалить допомогу Україні, але її обсяг може змінитися.

​Посол США про допомогу Україні: "Плану Б" не існує, ми сконцентровані на "плані А"
Фото: EPA/UPG

Посол США в Україні Бріджит Брінк наголосила, що ніякого "плану Б" щодо підтримки України не існує. Вона "на 1000% впевнена", що Конгрес схвалить допомогу Україні, але її обсяг може змінитися".

Про це вона заявила на брифінгу.

"Як ми можемо говорити про план Б, якщо досі не реалізований "план А"?", - запитала вона.

Вся процедура проходить через Конгрес, і це треба враховувати. 

"У нашій системі остаточне рішення - за Конгресом", - сказала Брінк. При цьому вона наголосила, що американський Конгрес зрештою схвалить додаткове фінансування для України, яке загальмувало через суперечки щодо боротьби з нелегальною міграцією. Однак, коли це станеться, Брінк поки що сказати не може, бо це - "занадто політичне питання".

"Допомога складається з безпекової допомоги, макрофінансової допомоги, що йде в бюджет, а також економічної допомоги. Важливість безпекової частини - оочевидна. Але я також особисто пояснювала багатьом законодавцям, і представники уряду пояснюють, чому бюджетна та економічна підтримка так само важлива для того, щоби Україна встояла. Також це важливо, для того, щоби Україна стала забезпечувати сама себе", – зазначила вона.

  • Сенат США минулого тижня схвалив проєкт про додаткове фінансування на питання нацбезпеки, включно з допомогою для України. З проєкту виключили найбільш суперечливе питання - про заходи на південному кордоні для стримання міграції.
  • Спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон дав зрозуміти, що не хоче виносити на голосування проєкт без заходів щодо південного кордону. Хоча перед тим він говорив, що компромісний проєкт у повному вигляді не має шансів у Палаті представників, якщо буде схвалений у Сенаті. Палата пішла на перерву до кінця лютого.
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