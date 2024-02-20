Президент Сербії назвав росіян "дружнім народом" і пообіцяв старатися не впроваджувати проти них санкції

Президент Сербії Александар Вучич намагатиметься і надалі не впроваджувати санкції проти Росії. Про це він сказав у інтерв'ю російському пропагандистському ресурсу ТАСС, пише сербська редакція Euronews.
У розмові з росіянами він сказав, що після початку повномашстабного нападу на Україну Сербія вирішила, як і інші, засудити конфлікт, але до санкцій не поєднуватися. Він також назвав росіян "дружнім народом".
"Я сказав це тоді, тому що ми з власного досвіду знаємо, що відчуваєш, коли проти тебе вводять санкції. У нас дружній народ, і було б несправедливо так поводитися з російським народом", – додав Вучич.
Сербський лідер також сказав, що його країна – єдина в Європі, яка не вжила антиросійських санкцій, і він вважає, що Сербія "більш ніж справедлива у відносинах" із росіянами.
Тезу про "братні народи" і приятельські відносини між Сербією і Росією Вучич повторив декілька разів.
- Вучич до дружніх країн зараховував і Україну.
- У серпні 2023 він мав зустрів із українським президентом в Афінах.
- Після смерті російського політика Навального у колонії Вучич сказав, що це може ускладнити відносини з РФ, але санкції він проти неї все рівно не хоче застосувати.