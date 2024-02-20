Президент Сербії назвав росіян "дружнім народом" і пообіцяв старатися не впроваджувати проти них санкції

Вучич дав інтерв'ю топовому пропагандистському ресурсу Росії, в якому декілька разі ив на "братерстві" і "приятельстві" його громадян із росіянами.

Президент Сербії Александар Вучич намагатиметься і надалі не впроваджувати санкції проти Росії. Про це він сказав у інтерв'ю російському пропагандистському ресурсу ТАСС, пише сербська редакція Euronews.

У розмові з росіянами він сказав, що після початку повномашстабного нападу на Україну Сербія вирішила, як і інші, засудити конфлікт, але до санкцій не поєднуватися. Він також назвав росіян "дружнім народом".

"Я сказав це тоді, тому що ми з власного досвіду знаємо, що відчуваєш, коли проти тебе вводять санкції. У нас дружній народ, і було б несправедливо так поводитися з російським народом", – додав Вучич.

Сербський лідер також сказав, що його країна – єдина в Європі, яка не вжила антиросійських санкцій, і він вважає, що Сербія "більш ніж справедлива у відносинах" із росіянами.

Тезу про "братні народи" і приятельські відносини між Сербією і Росією Вучич повторив декілька разів.