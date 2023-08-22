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​Зеленський зустрівся із президентом Сербії Вучичем

Президенти поговорили про розвиток відносин між країнами.

​Зеленський зустрівся із президентом Сербії Вучичем
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський зустрівся із сербським лідером Александаром Вучичем.

Про це він повідомив у Telegram.

"Відкрита, чесна, продуктивна розмова з Президентом Сербії Вучичем. Хороша розмова. Про повагу до Статуту ООН і непорушності кордонів. Про майбутнє наших народів у спільному європейському домі. Про розвиток відносин, який є нашим спільним інтересом", - написав Зеленський.

Як повідомлялося, Вучич зустрінеться із Зеленським в Афінах, де відбувається неформальний саміт країн Західних Балкан.

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Нагадаємо, що сербський президент Александар Вучич розкритикував лист 56 іноземних парламентарів щодо Косова. Одним із підписантів був український народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань міжнародних відносин Олександр Мережко. Вучич на пресконференції назвав Україну дружньою країною, але негативно висловився про Мережка.

Сербська автономія Косово, понад 90% населення якої становлять албанці, проголосила незалежність 17 лютого 2008 року. Рішення було ухвалено парламентом – 109 зі 120 делегатів підтримали Декларацію про державну незалежність краю. 11 парламентарів-представників сербської меншини не прийшли на засідання.  

Белград все ще вважає Косово сепаратистською провінцією. Незалежність республіки визнали США та більшість країн Євросоюзу. У червні цього року президентка Косова Вйоса Османі зустрічалася з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту Європейської спільноти в Молдові. Вона висловила солідарність та підтримку.

У питанні війни в Україні Сербія заявляла, що дотримується міжнародних законів. Белград не постачає зброю ні Україні, ні окупантам. Вучич висловлював підтримку територіальної цілісності України та заявляв про позицію, що "Крим, Донбас, Херсон – це все частина України".

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