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Данія прийняла за півтора року понад 130 пацієнтів з України

З них 59 - військовослужбовці.

Данія прийняла за півтора року понад 130 пацієнтів з України
Фото ілюстративне
Фото: МОЗ

За півтора року Данія прийняла на лікування понад 130 пацієнтів з України.

Про це повідомила у фейсбуці перша леді Олена Зеленська.

З цієї кількості 50 осіб - військовослужбовці, п'ятеро з них зараз перебувають у Копенгагені.

Також серед пацієнтів - дорослі й діти з онкологією, чотири дитини з мінно-вибуховими травмами. 

Зеленська разом із міністеркою внутрішніх справ і охорони здоров’я Данії Софі Леде відвідали в Копенгагені лікарню Марії Єлизавети для дітей, підлітків та молодих родин, де тепер рятують, зокрема, й українських дітей. 

"Війна в Україні змінила і європейську медицину. Викликів стає більше для всіх. Саме тому на полях третього Саміту перших леді та джентльменів Summit of First Ladies and Gentlemen, який відбудеться за місяць у Києві, вперше проведемо зустріч міністрів охорони здоров’я з усього світу. Запросила на неї пані Леде, директорку проєкту лікарні Марії Єлизавети Мерете Ланге та представників інших данських медичних закладів", - зазначила Зеленська.

Фото: Facebook/Олена Зеленська

Фото: Facebook/Олена Зеленська

Фото: Facebook/Олена Зеленська

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Нагадаємо, торік у Данію на спеціалізоване лікування відправили ще 11 українців. У складі групи були евакуйовані жителі з мінно-вибуховими травмами.

Цієї весни 37 українців евакуювали на лікування у закордонні клініки. Серед пацієнтів - люди з мінно-вибуховими пораненнями та онкопацієнти. Їх прийняли на лікування медичні заклади у Данії, Польщі, Австрії, Німеччині, Нідерландах, Норвегії та Швеції.

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