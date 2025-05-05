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ISW: Путін готує населення до продовження війни і майбутніх конфліктів із Заходом

"Заяви Путіна вказують на те, що Росія продовжує вважати, що вона може досягти своїх початкових цілей повномасштабного вторгнення в Україну".

ISW: Путін готує населення до продовження війни і майбутніх конфліктів із Заходом
Фото: EPA/UPG

Владімір Путін і російська верхівка намагаються підготувати російське населення до більш тривалої війни в Україні і потенційних майбутніх конфронтацій із Заходом.

Про це йдеться у звіті "Інституту вивчення війни" (ISW) за 4 травня.

Як доказ намірів Путіна продовжувати війну аналітики наводять "документальний фільм" кремлівського пропагандиста Зарубіна, який вийшов в ефір державного каналу "Россия 1" 4 травня. Путін стверджував, що Росія має достатньо живої сили і техніки, щоб довести війну в Україні до "логічного завершення з тим результатом, який потрібен Росії". 

"Заяви Путіна вказують на те, що Росія продовжує вважати, що вона може досягти своїх початкових цілей повномасштабного вторгнення в Україну, які включають демілітаризацію України, встановлення в Україні проросійського уряду, примушення України відмовитися від своїх прагнень приєднатися до НАТО та інших блоків безпеки, а також примушення України піти на значні територіальні поступки Росії, включаючи частини України, які Росія наразі не окуповує", – зазначено в звіті. 

Дослідники наголошують на наративах Путіна, спрямованих саме на внутрішню аудиторію.

"Путін… просував ідеал жертовності на фронті і в тилу, ймовірно, намагаючись підготувати російське суспільство до більш тривалої війни в Україні і потенційних майбутніх конфронтацій із Заходом", – зазначають в ISW. 

"Путін знову звинуватив Захід в «обмані» Росії після Мінських угод 2015 року, ймовірно, намагаючись переконати російську внутрішню аудиторію в тому, що Росія не може вести переговори із Заходом і повинна продовжувати війну", – йдеться у звіті.

Інші російські чиновники також активізували зусилля з мілітаризації суспільства, що додатково вказує на те, що Росія готується до затяжного конфлікту. Росія інвестує значні кошти у "військово-патріотичне виховання" молоді, демонструючи зацікавленість Кремля у створенні нового покоління мілітаризованих громадян. 

  • Раніше британська розвідка також повідомляла, що в Росії стали дедалі більше поширювати тексти на підтримку так званої "спеціальної військової операції", антизахідної роботи, радянської літератури та проросійських військових текстів у школах. За оцінкою аналітиків, це спрямовано на мобілізацію підтримки війни проти України, підвищення рівня вербування до армії та закріплення в молоді заперечення українського суверенітету.
  • Українська зовнішня розвідка розповідала про нові інформаційні операції Росії проти України в квітні – ворог атакує імідж ЗСУ, української влади, а також зосередився на угоді про надра між Україною і США.
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