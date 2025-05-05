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Росія тримає у Чорному морі один ракетоносій

У Середземному морі 3 ворожі кораблі, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

Росія тримає у Чорному морі один ракетоносій
Ілюстративне фото

Росія тримає в Чорному морі один корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 6 ракет.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні. У Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 7 суден, з них 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 8 суден, з них 2 продовжили рух з протоки Босфор. 

"Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - наголосили в Генштабі. 
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