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Російська армія упродовж дня атакувала Куп'янськ, постраждали двоє людей

Окупанти атакували місто тричі. 

Російська армія упродовж дня атакувала Куп'янськ, постраждали двоє людей
Наслідки російського обстрілу
Фото: Харківська облпрокуратура

У Куп'янську на Харківщині через російських окупантів постраждали двоє мирних мешканців.

Як повідомили у Харківській облпрокуратурі, 4 травня військовослужбовці ЗС РФ неодноразово били по Купʼянську. Орієнтовно о 4:00 внаслідок влучання КАБу пошкоджено приватний будинок. 

Через ворожий обстріл, який відбувся близько 6:00, зруйновано домоволодіння. Тоді минулося без постраждалих. Точний тип озброєння, яке застосували російські військові, встановлюють. 

Близько 15:50 ворог обстріляв місто з артилерії, внаслідок чого виникла пожежа в приватному будинку. Постраждали двоє мирних мешканців: 52-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес, 89-річна жінка дістала поранення склом, її ушпиталено.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори наголошують, що, попри складну безпекову ситуацію, спільно зі слідчими поліції вживають усіх належних заходів для фіксації воєнних злочинів, вчинених військовослужбовцями РФ. 
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