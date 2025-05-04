На фронті вже відбулося 101 бойове зіткнення, ‒ Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося 101 бойове зіткнення, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Внаслідок цинічних обстрілів з території російської федерації постраждали прикордонні населені пункти, зокрема Степок, Біла Береза, Кучерівка, Стара Гута, Леміщине, Сімейкине, Проходи Сумської області; Блешня Чернігівської області. Авіаційних ударів зазнали Рясне та Велика Писарівка, що на Сумщині.

На Харківському напрямку ворог один раз намагався просунутися в районі Тихого. Завдав авіаційних ударів керованими бомбами по районах Вовчанська та Захарівки. Сили оборони успішно зупинили одну спробу противника просунутись уперед на Куп’янському напрямку, в бік Піщаного, дотепер тривають два бойові зіткнення в напрямках Глушківки та Новоосинового.

На Лиманському напрямку ворог 12 разів атакував у районах населених пунктів Копанки, Твердохлібове, Колодязі та в бік Зеленої Долини, Ольгівки, Липового, Рідкодуба. Наразі триває одне бойове зіткнення.

На Сіверському напрямку з початку доби відбулося два бойові зіткнення в напрямках Григорівки та Верхньокам’янського. Сили оборони успішно зупинили обидві спроби окупантів просунутись уперед.

На Краматорському напрямку тривають чотири бойові зіткнення в бік Майського, Білої Гори та поблизу Часового Яру. Один штурм загарбників Сили оборони успішно зупинили.

На Торецькому напрямку противник атакував у районах Торецька, Дружби та в напрямку Диліївки, здійснивши сім спроб покращити своє положення. Чотири бойові зіткнення наразі тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 42 спроби витіснити наших захисників із займаних позицій у напрямках населених пунктів Гнатівка, Миролюбівка, Промінь, Новосергіївка, Стара Миколаївка, Нова Полтавка, Олексіївка та в районах населених пунктів Удачне, Єлизаветівка, Лисівка, Шевченко, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка, Богданівка. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 32 ворожі атаки.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворожі підрозділи 30 разів атакували позиції наших військ поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Рівнопіль, Новопіль, Новосілка, Привільне та в бік населених пунктів Зелене Поле, Шевченко, Багатир а також завдали авіаційних ударів по районах Новополя та Зеленого Поля. Сім атак тривають досі.

Сьогодні ворог чотири рази атакував позиції наших захисників у районі Високого на Гуляйпільському напрямку. Одне бойове зіткнення триває до цього часу. Водночас завдавав авіаударів по Гуляйполю.

На Оріхівському напрямку відбулося три бойові зіткнення. Ворог намагається просунутись поблизу Новоандріївки, П’ятихаток та Степового. Завдав авіаційних ударів керованими бомбами по району Оріхова.

Населені пункти Веселе, Берислав та Бургунка, що на Придніпровському напрямку, сьогодні були піддані авіаційним ударам з боку ворога.

На Курському напрямку українські оборонці відбили дев’ять атак загарбників. Також противник завдав шість авіаційних ударів, скинувши при цьому 12 керованих бомб, і здійснив 159 артилерійських обстрілів. Наразі бої тривають у трьох локаціях.