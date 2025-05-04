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На Брянщині в Росії горить завод "Стріла", пов'язаний із ВПК РФ

Завод співпрацює з корпорацією "Ростех".

На Брянщині в Росії горить завод "Стріла", пов'язаний із ВПК РФ
Фото: ASTRA

У Брянській області Росії 4 травня внаслідок обстрілу пожежа виникла на заводі "Стрела", який виробляє електроніку для ВПК і співпрацює з корпорацією "Ростех".

Про це повідомляють росЗМІ.

Губернатор Брянської області РФ повідомив, що на заводі сталося займання, зруйновано виробничі та адміністративні будівлі.

Відомо, що завод "Стріла", який розташований у Суземському районі Брянської області, був обстріляний із РСЗВ "Град".

Електротехнічний завод "Стріла" випускає трансформатори, дроселі, автотрансформатори тощо. Завод співпрацює із "провідними підприємствами в оборонній, авіакосмічній, електротехнічній, електронній галузях промисловості та науково-дослідними інститутами".
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